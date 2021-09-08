شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى 3 أسابيع بفعل العزوف عن المخاطرة قبل اجتماع المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتعمق خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ،انتظارا لما سوف يسفر عنه اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي ،بالإضافة إلى تزايد القلق حيال اقتصاد الولايات المتحدة بسبب السلالة "دلتا" من فيروس كورونا.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.2% حتى الساعة 08:45 بتوقيت غرينتش ،وسجل مستوي 466.44 نقطة الأدنى منذ 20 آب/أغسطس الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بسبب مخاوف تبني المركزي الأوروبي نغمة أكثر تشددا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليعمق خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض قرابة 2.0%، مع تسارع عمليات البيع المفتوحة فى معظم أسهم شركات السيارات الكبرى.

يجتمع المركزي الأوروبي غدا الخميس لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد فى منطقة اليورو ، عقب القفزة الهائلة فى وتيرة التضخم ، حيث سجلت أسعار المستهلكين فى آب/أغسطس الماضي أعلى وتيرة فى نحو عشر سنوات ، مع نمو اقتصاد المنطقة الموحدة بأفضل من التوقعات خلال الربع الثاني من هذا العام.

يتوقع عدد ليس بالقليل من الخبراء أن يتبني البنك المركزي نغمة أكثر تشددا ، مع طرح أدلة واضحة حول مستقبل برنامج شراء السندات وأسعار الفائدة الأوروبية.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بأكثر من 0.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من المستوي القياسي الجديد عند 4,545.85 نقطة.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء ،بسبب تزايد القلق حيال اقتصاد الولايات المتحدة ، خاصة بعدما خفض بنك "جولدمان ساكس" توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري ،وأعاذ ذلك إلى مخاوف تفشي انتشار السلالة "دلتا" من فيروس كورونا واحتمالات تشديد قيود الإغلاق والعزل الصحي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنحو 1.2% ،وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 1.5% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بأكثر من 1.1% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.3%.