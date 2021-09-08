شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع لليوم الثالث على التوالي والأنظار على اجتماع المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بفعل تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، فى ظل ارتفاع عائد سندات الخزانة طويلة الأجل فى الولايات المتحدة ،وبعد تصريحات أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي ،يأتي هذا قبل اجتماع السياسة النقدية المنتظر للمركزي الأوروبي ،والذي بدأ يواجه ضغوطا تضخمية كتلك التي يواجها المركزي الأمريكي.

انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.1826$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1838$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1851$.

على صعيد تعاملات الأمس ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" حوالي 0.25% مقابل العملة الأمريكية "الدولار" ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى شهرين عند 1.1909$ ، بالإضافة إلى الارتفاع الواسع فى عائد سندات الخزانة الأمريكية.

قفز مؤشر الدولار يوم الأربعاء قرابة 0.15% ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند 92.66 نقطة ، بصدد تحقيق ثالث مكسب يومي على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود فى مستويات الدولار الأمريكي ،بفضل تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، خاصة بعد الارتفاع الواسع فى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، وبعد تصريحات أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي ، والتي عززت احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء قرابة 3.5% ، فى ثالث صعود يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى نحو شهرين عند معدل 1.385%.

يعاذ هذا الارتفاع إلى النمو القوي للأجور فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس ، الأمر الذي جدد المخاوف حيال تزايد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية الأمريكية.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى سانت لويس "جيمس بولارد" لصحيفة فايننشال تايمز إن البنك المركزي يجب أن يمضي قدما فى تنفيذ خطة تقليص التحفيز النقدي هذا العام ، بالرغم من تباطؤ وتيرة الوظائف الجديدة الشهر الماضي.

من ناحية أخرى ،تنتظر أسواق المال العالمية بشغف نتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي غدا الخميس ،والذي من المتوقع أن يقدم أدلة جديدة حول مستقبل برنامج شراء السندات و أسعار الفائدة فى منطقة اليورو.

بدأ المركزي الأوروبي يواجه ضغوطا تضخمية كتلك التي يواجها المركزي الأمريكي ، خاصة بعدما قفزت أسعار المستهلكين فى أوروبا لأعلى مستوى فى عشر سنوات خلال آب/أغسطس الماضي ، بالتزامن مع نمو اقتصاد المنطقة الموحدة بأفضل من التوقعات خلال الربع الثاني من هذا العام.

يتوقع بعض الخبراء تقليصا محتملا فى وتيرة البرنامج الطارئ لشراء السندات المرتبط بجائحة فيروس كورونا والمعروف باسم (PEPP)والبالغ قيمته 1.85 تريليون يورو شهريا ، والذي من المقرر انتهائه رسميا فى آذار/مارس من العام المقبل.