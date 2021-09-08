شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين استنادا على تطورات سوق السندات الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتتماسك فوق أدنى مستوى فى ِأسبوعين المسجل بالأمس ،بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، استنادا على التطورات الجديدة فى سوق السندات فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 0.4% إلى 1,801.20$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,794.39$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,794.18$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 9 آب/أغسطس الماضي ،مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,792.43$ للأونصة.

تعاذ تلك الخسارة اليومية الأكبر فى نحو شهر إلى الارتفاع الواسع فى عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ، الأمر الذي رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء قرابة 3.5% ، فى ثالث صعود يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى نحو شهرين عند معدل 1.385% ،وذلك بعد النمو القوي للأجور فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس ، الأمر الذي جدد المخاوف حيال تزايد الضغوط التضخمية على مجلس الاحتياطي الاتحادي .

وخلال تعاملات اليوم الأربعاء انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بحوالي 2.0% ، متخليا عن أعلى مستوى فى شهرين ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، الأمر الذي يصب فى صالح تعافي أسعار الذهب والأصول الأخرى الغير مدرة للعائد.

تأتي تلك التطورات الجديدة فى سوق السندات الأمريكي ، قبل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،عن عدد الوظائف الشاغرة خلال آب/أغسطس ،وقبل تصريحات بعض أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الثلاثاء بدون أي تغيير يذكر،وذلك لليوم الثالث على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 998.52 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 9 نيسان/أبريل 2020.