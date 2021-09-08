شكرا لقرائتكم خبر عن "نادك" تواصل إجراء الدراسات المالية والقانوينة بغرض الاستحواذ على أصول "دافا الزراعية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن مواصلة إجراء الدراسات المالية والفنية والقانونية للأصول ذات الصلة بمذكرة التفاهم الموقعة مع شركة دافا الزراعية، فيما يتعلق باحتمالية قيام نادك بالاستحواذ على كامل رأس مال دافا أو بعض أصولها.

وأفادت نادك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن المناقشات مع دافا لا تزال جارية من أجل إنهاء المفاوضات والتوصل أيضًا إلى اتفاق مبدئي مع المقرض فيما يتعلق بتمويل صفقة الاستحواذ المحتملة.

وكانت نادك قد أعلنت، في مارس الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة دافا الزراعية "دافا" فيما يتعلق باحتمالية قيام نادك بالاستحواذ على كامل رأس مال دافا أو بعض أصولها، والتي تصل مساحتها الى 70 هكتار.

ويُذكر أن أعمال دافا البيوت تشمل المحمية الزراعية ذات التقنية العالية والمناخ الداخلي الخاضع للسيطرة والتحكم وذلك في مواقع متعددة في المملكة العربية السعودية وإنتاج الخضروات والفواكة.

يُشار إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 17.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 131.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 11.65% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. وتراجعت مبيعات منتجات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 8.18%، وتراجعت مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 61.32%.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 11 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 149.8 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.