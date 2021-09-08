شكرا لقرائتكم خبر عن "طيبة" تُمدد مذكرة تفاهم للاستحواذ على الشركتين المالكتين لفندقين بالرياض وجدة لـ 90 يوماً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة طيبة للاستثمار عن تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة شعاع كابيتال للاستحواذ الكامل على الشركتين المالكتين لفندق سنترو واحة بالرياض وفندق سنترو شاهين بجدة، وذلك لمدة 90 يوماً.

وأفادت طيبة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن التمديد يأتي لاستكمال والإنتهاء من أعمال لفحص النافي للجهالة بين الطرفين.

وكانت طيبة قد وقعت، في مايو الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة شعاع كابيتال للاستحواذ بنسبة 100% من قبل طيبة على كل من الشركة المالكة لفندق سنترو واحة بالرياض والشركة المالكة لفندق سنترو شاهين بجدة - والمشغلين من قبل شركة روتانا لإدارة الفنادق المحدودة- بما في ذلك جميع الأصول والالتزامات.

يُشار إلى أن عملية الاستحواذ ستتم بمقابل نقدي يبلغ 328 مليون ريال شاملاً نصيب طيبة من الضريبة ويتم تسديده من قبل طيبة لشركة شعاع كابيتال العربية السعودية وفقاً لشروط اتفاقية البيع والشراء التي سيتم توقيعها لاحقاً لهذا الغرض.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائرة بلغ 12.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 79.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى إرتفاع مخصص خسائر الإنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بسبب استمرار تداعيات آثار جائحة كورونا - كوفيد 19 على النشاط الرئيس لطيبة.

كذلك حققت الشركة صافي خسائرة بلغ 14.8 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 130.7 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.