شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أسمنت الرياض" تُقرر توزيع 120 مليون ريال عن النصف الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة أسمنت الرياض، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2021، بقيمة 120 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن هذه الأرباح سيتم توزيعها بواقع 1 ريال للسهم، وبما يُعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وأفادت الشركة بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم حتى 16 سبتمبر الجاري، على أن يتم التوزيع في 3 أكتوبر المُقبل.

يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2020، بقيمة 210 مليون ريال، بواقع 1.75 ريال لكل سهم، وبنسبة 17.5% من قيمة السهم الاسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 160.4 مليون ريال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 121.3 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول من 2021 إلى ارتفاع إجمالي المبيعات خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة للسنة الماضية، رغم ارتفاع مصاريف الزكاة.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 401.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 298.9 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.