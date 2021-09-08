شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الغاز والتصنيع" تُقرر توزيع 56.3 مليون ريال عن النصف الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2021، بقيمة 56.250 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن هذه الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.75 ريال للسهم، وبما يُعادل 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وأفادت الشركة بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم حتى 13 سبتمبر الجاري، على أن يتم التوزيع في 27 سبتمبر الجاري.

يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2020، بقيمة 37.5 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال لكل سهم، وبنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 36.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 23.1 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع الربح التشغيلي ب 18 مليون ريال بسبب انخفاض تكلفة الإيرادات والمصاريف العمومية والإدارية نتيجة بعض المبادرات التي قامت بها الشركة والتي أسهمت في تحسين كفاءة التشغيل وتخفيض التكاليف ومنها برنامج التقاعد المبكر للعاملين.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 121.7 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 37.8 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.