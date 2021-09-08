شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء السعودية" تُوقع تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توقيعها تسهيلات ائتمانية دوارة مع 11 جهة تمويل، بقيمة 2.577 مليار دولار أمريكي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن مدة التمويل 3 سنوات، علماً بأن الهدف من التسهيلات هو إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية دوارة حالية، وتمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية.

وبحسب البيان، تشمل جهات التمويل بنك انتيسا سان باولو، بنك الصين، بنك أبوظبي الأول، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، بنك جي بي مورجان تشيس، بنك ميزوهو، بنك أم يو إف جي، بنك ستاندرد تشارترد، شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، مصرف أبوظبي الإسلامي، وناتيكسيس.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 5.8 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل خسائر بلغت 869 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء المعتمدة في نوفمبر 2020، حيث تم إلغاء الرسم الحكومي اعتباراً من 1 يناير 2021، في حين اشتمل الربع المماثل من العام السابق على تكاليف رسم حكومي بمبلغ 4.5 مليار ريال.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 7.5 مليار ريال أرباح في الأشهر الستة الأولى من 2021، مقابل خسائر 3.3 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.