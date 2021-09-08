شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات الجملة اليوم.. انخفاض الفاصوليا لتسجل 9-15جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 8-9-2021 في سوق الجملة بـ6 أكتوبر، حيث سجلت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3-6 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار البامية بين 5-9 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى بين 2.5-5 جنيها، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو.

وانخفض سعر الفاصوليا ليتراوح بين 9-15جنيها للكيلو مقابل 10-18جنيها للكيلو، وسجلت الكوسة بين 3-6 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار البطاطس بين 3.5-6.5 جنيها للكيلو، أسعارالملوخية ليتراوح الكيلو بين 1.5-3 جنيهات الكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، الليمون 4-7 جنيهات للكيلو، أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.