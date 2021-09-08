شكرا لقرائتكم خبر عن منصة HUAWEI AppGallery تتيح الآن تطبيق Aramex Mobile لكافة مستخدميها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصًا منها على تطوير منظومة خدماتها للهواتف المحمولة، أعلنت شركة هواوي عن تعاونها مع شركة أرامكس وذلك لإتاحة تطبيق Aramex Mobile على منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery، في خطوة من شأنها توفير كافة أنواع خدمات النقل والحلول اللوجيستية المقدمة من شركة أرامكس لمستخدمي أجهزة هواوي في السوق المصري.

هذا وتسعى شركة هواوي إلى تطوير خدماتها ومنصة التطبيقات الخاصة بها HUAWEI AppGallery بإستمرار لتقديم تجربة متكاملة للمستخدمين عبر أجهزة هواوي، حيث تُعد المنصة واحدة من أفضل المنصات التي تحظى بثقة مستخدميها نظرًا لإمتلاكها فئات متنوعة من التطبيقات التي تقدم تجربة فريدة من نوعها للمستخدمين. كما أصبحت منصة AppGallery واحدة من أفضل 3 منصات على مستوى العالم في الاستخدام والانتشار، حيث تقدم لشركة أرامكس الاستفادة من قاعدة عملاء كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها مع أكثر من 550 مليون مستخدم نشط شهريًا عبر 170 دولة ومنطقة.

وبموجب هذا التعاون سيتمكن كافة مستخدمي أجهزة هواوي في مصر من الحصول على العديد من المزايا المقدمة من شركة أرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، والتي تجعل عملية تسليم وتتبع وتوصيل شحناتهم تجربة ممتعة وغاية في السهولة. فمجرد تثبيت التطبيق على الهاتف الذكي، يمكن للمستخدمين تتبع الطرود الخاصة بهم من خلال الخريطة التفاعلية التي تبيّن مسار هذه الطرود؛ بدءًا من وجهة المصدر، وصولًا إلى مرحلة التوصيل للوجهة النهائية. كذلك، يوفر التطبيق، الذي تمّت ترقيته مؤخرًا، للمستخدمين إمكانية جدولة مواعيد استلام شحناتهم، وتحديد مواقع استلامها أو توصيلها، وتفعيل مختلف الإشعارات المتعلقة بالشحنة.

ويدعم تطبيق Aramex Mobile أيضًا خدمة "تشات بوت" القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ليكون أول قناة اتصال تفاعلية مبتكرة في المنطقة مدعمة بهذه الخدمة، ويمكن من خلالها تتبع مسارات الشحنات وتحديد موقعها، وتلقي إشعارات عن حالتها، وترتيب مواعيد التوصيل، ومشاركة الموقع، والعثور على أقرب مركز أو موقع تابع لأرامكس لاستلام أو تسليم الشحنات والطرود. وفيما يخص خيارات الدفع، يوفر التطبيق أداة دفع آمنة وسهلة مع تفصيل كامل لإجمالي الرسوم، بما في ذلك رسوم خدمات التوصيل والرسوم الجمركية.

هذا وقد صرح بيك ين، نائب رئيس هواوي مصر، "تولي شركة هواوي أهمية كبيرة لتطوير كافة خدماتها بشكل مستمر وعلى رأسها منصة AppGallery وذلك لمنح مستخدميها تجربة فريدة خاصة فيما يتعلق بسهولة الحصول على الخدمات في أي مكان وفي أي وقت. نحن نسعد بثقة كافة شركائنا في السوق المصري لإتاحة تطبيقاتهم على منصة AppGallery لتكون الخيار الأمثل الذي يوفر أفضل تجربة متكاملة لمستخدمي الأجهزة في مصر."

وتركز منصة HUAWEI AppGallery جهودها في العمل مع المطورين على المستويين المحلي والعالمي لجلب التطبيقات الأكثر ملاءمة للمستخدمين، بالإضافة إلى زيادة عدد المطورين الذين يعملون مع المنصة، وذلك لتقديم المزيد من الخيارات للمستهلكين، مما ساهم في زيادة عدد مستخدمي المنصة إلى 530 مليون مستخدم في 2018، وحوالي 384.4 مليار عملية تنزيل وتوزيع للتطبيقات في عام 2020، بالإضافة لاستقطاب أكثر من 1.8 مليون مطور مسجل في جميع أنحاء العالم. وشهد المتجر أيضاً معدل تنزيل تطبيقات وصل إلى 384.4 مليار مرة في عام 2020، محققاً زيادة قدرها 174 مليار مرة مقارنةً بالعام السابق.

وعلى المستوى المحلي، تستمر هواوي في تعاونها مع العديد من الشركاء لإطلاق تطبيقاتهم على منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery مثل تطبيقات النقل الذكي وتوصيل الطعام، والعديد من تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية المبتكرة.