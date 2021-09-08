شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار مواد البناء في السوق.. طن الحديد بـ14700 جنيه للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار مواد البناء في السوق المحلي وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من المصانع المحلية والموردين وفقا لأسعار اليوم الأربعاء 8-9-2021.

بالنسبة لأسعار الحديد فتتراوح بين 14200- 14600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع وتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

أما أسعار الأسمنت الأسود فتتراوح بين 880- 1100 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" يتراوح بين 2350-2450 جنيها للمستهلك، واستقر سعر الأسمنت " المخلوط" بين 600 - 700جنيها تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيها للطن.

واستقرت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيها للطن سعر المستهلك، وسجلت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيها للمتر حسب المكان.