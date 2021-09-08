الاقتصاد

تعرف على أسعار مواد البناء في السوق.. طن الحديد بـ14700 جنيه للمستهلك

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار مواد البناء في السوق المحلي وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من المصانع المحلية والموردين وفقا لأسعار اليوم الأربعاء 8-9-2021. 

 

بالنسبة لأسعار الحديد فتتراوح بين 14200- 14600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع وتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن. 

 

أما أسعار الأسمنت الأسود فتتراوح بين 880- 1100 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" يتراوح بين 2350-2450 جنيها للمستهلك، واستقر سعر الأسمنت " المخلوط" بين 600 - 700جنيها تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيها للطن. 

 

واستقرت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيها للطن سعر المستهلك، وسجلت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيها للمتر حسب المكان. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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