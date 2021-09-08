شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سوق الدواجن اليوم الأربعاء 8-9 -2021 ارتفاعا في أسعار الدواجن البيضاء والبيض الأبيض وفقا للأسعار الرسمية والتوريدات الأخيرة من المزارع.

وسجلت الدواجن البيضاء بين 25-27 جنيها للكيلو، مقابل 24 - 25 جنيها للكيلو في المزرعة، وسعر الكيلو للمستهلك بين 30-32 جنيها، مقابل 27-30 جنيها، وأسعار الدواجن البلدى 32 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-38 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو 44 جنيه، أسعار الأمهات 20 جنيها في المزرعة.

وارتفعت أسعار البيض الأبيض لتسجل للكرتونة 39-40 جنيها في المزرعة مقابل 36-37 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح السعر للمستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، وتراوحت أسعار البيض البلدى في المزرعة بين 47-48 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 43 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين46 - 48 جنيها.