شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 08-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ضغط سلبي قوي ليكسر مستوى 0.7375 ويحاول الثبات دونه، مما يقود السعر للتحول نحو الانخفاض، في طريقه لتحقيق أهداف سلبية نتوقع أن تصل إلى 0.7225، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 0.7375 والثبات فوقه سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7300 والمقاومة 0.7400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط