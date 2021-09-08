الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 08-09-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ضغط سلبي قوي ليكسر مستوى 0.7375 ويحاول الثبات دونه، مما يقود السعر للتحول نحو الانخفاض، في طريقه لتحقيق أهداف سلبية نتوقع أن تصل إلى 0.7225، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 0.7375 والثبات فوقه سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد من جديد.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7300 والمقاومة 0.7400

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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