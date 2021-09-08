شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 08-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب حول مستوى 1797.00 منذ الصباح، ولا زلنا نرجّح استمرار الميل الهابط لكسر هذا المستوى والتوجه نحو 1770.00 كهدف سلبي تالي، بانتظار الحصول على حافز سلبي يساهم بدفع السعر لتحقيق الكسر المطلوب.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق 1810.00 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1770.00 والمقاومة 1810.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط