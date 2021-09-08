شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 08-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية جديدة الآن، معززاً التوقعات باستمرار سيناريو الاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1.3680، بينما يمثل الثبات دون 1.3810 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3690 والمقاومة 1.3860

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط