شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 08-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية ليبتعد عن الدعم المكسور للقناة الصاعدة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بقية اليوم، والذي يستهدف زيارة مستوى 1.1780 كمحطة رئيسية أولى، مع ضرورة مراقبة السعر عند هذا المستوى، حيث إن كسره سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.1700 كهدف تالي، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1.1888 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1760 والمقاومة 1.1900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط