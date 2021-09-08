شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يضغط على الدعم – تحليل - 08-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سعر الذهب تداولات يوم أمس دون مستوى 1797.00، مما يدعم فرص مواصلة الانخفاض خلال الجلسات القادمة، ليتجه نحو تحقيق أهداف سلبية إضافية تصل إلى 1770.00، بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض على المدى اللحظي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بتأكيد كسر 1797.00 سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 1825.15 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1770.00 والمقاومة 1810.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط