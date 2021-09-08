شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستقر دون 1800 دولار مع ترقب مؤشرات البنوك المركزية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء دون مستوى 1800 دولار، وأدى صعود الدولار لزيادة تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات من البنوك المركزية الرئيسية بشأن إجراءات تقليص التحفيز.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1795.22 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، قرب أقل مستوى فيما يزيد عن أسبوع عند 1791.60 دولار الذي لامسه أمس. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1796.90 دولار.