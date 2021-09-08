شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع النفط مع تراجع الإمدادات الأمريكية بسبب الإعصار أيدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها خلال الليل بسبب ارتفاع الدولار والمخاوف بشأن الطلب، إذ تلقت بعض الدعم من بطء استئناف الإنتاج في خليج المكسيك الأمريكي ومعاودة أنشطة التكرير.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 68.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضها 1.4 بالمئة أمس الثلاثاء في أعقاب عطلة عيد العمال.

وصعد خام برنت في العقود الآجلة 34 سنتا أو ما يوازي 0.5 بالمئة إلى 72.03 دولار للبرميل بعدما هبط 0.7 بالمئة أمس.