شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على الخدمات المجانية لمشروعك الصغير؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عدد من الخدمات أبرزها الإعفاء من بعض الرسوم والإسهام في دعم المشاريع الصغيرة بالتوريد في العقود الحكومية بنسبة 40%.

وإليك خطوات الحصول على خدمات مجانية من الجهاز:

- الاتصال برقم جهاز تنمية المشروعات 16733 .

- يتم توجيهك لأحد فروع الجهاز وعددها 33 على مستوى الجمهورية.

- المساعدة الشاب في صياغة فكرة المشروع.

- مساعدة المتقدمين في إعداد دراسة الجدوى.

- تسهيل المستندات الرسمية مثل الرخصة والسجل والبطاقة الضريبة.

- المساهمة في الترويج لمنتجاته.

- دعم الشباب في الاشتراك بالمعارض.

-المساندة في توريد الإنتاج للمشتريات الحكومية.

- توفير تمويلات بفائدة ميسرة للمشروعات الإنتاجية الصناعية.

- الإعفاء من بعض الرسوم ضمن قانون المشروعات 152 لسنة 2020.

- دعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة في التوريد الحكومي بنسبة 40.

- المساهمة في استخراج شهادة التصنيف.

ويستضيف الخليج 365 في الحلقات التعريفية التي يقدمها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المهندس طارق شاش نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات، ليوضح الخدمات المجانية التي يقدمها الجهاز.