شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 8-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أسعار العملات اليوم الأربعاء 8-9-2021، أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، حيث ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه وبلغ سعره 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، مسجلا 18.50 للشراء، 18.65 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.54 للشراء، 18.69 جنيه للبيع وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ​​سعر الدولار اليومارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليومانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.50 للشراء، 18.65 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.54 للشراء، 18.69 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.51 جنيه للشراء، 21.70 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.60 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليومتباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، مسجلا 49.37 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.37 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.