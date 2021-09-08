شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 11102 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2406 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 13440 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 4345 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 2858 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 3850 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم الإسماعلية مصر للدواجن لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المتحدة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 2.6 مليون سهم، 10 مليون سهم، 140 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 1.1 مليون سهم، وباع مساهم رئيسي بنفس الشركة 900 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، البنك المصري لتنمية الصادرات، الدلتا للتأمين، المجموعة المصرية العقارية، 1398 سهم، 100 سهم، 280 سهم، 6.9 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة تعليم لخدمات الإدارة 416.6 ألف سهم، واشترت إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية 110 ألف سهم.

كما أعلنت شركة سبيد ميديكال، شراء عدد 1.9 مليون سهم خزينة، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، بمتوسط سعر 1.81 جنيه للسهم، بنسبة 0.17% من رأسمال الشركة.

وأعلنت مجموعة بورتو القابضة، بيع المساهم محمود أحمد لاشين عدد 8.3 مليون سهم بسهر 0.6742 جنيه بقيمة إجمالية 5.6 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 5.19% إلى 4.48%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلنت شركة مصر للألومنيوم، حدوث عطل فني نتج عنه نشوب حريق محدود أمس الثلاثاء، بخط الدرفلة على الساخن بمصنع ألومنيوم نجع حمادي، وتم التعامل مع الحريق بنظام الإطفاء الذاتي بالمصنع، وتم السيطرة على الحريق بمساعدة قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالمصنع، ولا يوجد خسائر في الأرواح، كما لم يتعطل الإنتاج بباقي قطاعات الشركة، وجاري العمل على حصر الخسائر المادية.

في سياق منفصل أعلنت شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2021، و30 يونيو عام 2021 وكذلك عرض تقرير لجنة المراجعة ذات الفترة، والموافقة على توصيات لجنة إدارة الأصول والاستثمار بتصفية نشاط مطاعم بارسيلوس على مراحل، كما وافق المجلس على السير في تنفيذ مشروع تطوير محطات تحلية المياه بشرم الشيخ، وذلك بعد تعيين المكاتب الاستشارية للوصول لأفضل عرض واتخاذ الإجراءات من خلال الإدارة التنفيذية.

وأعلنت شركة الملتقى العربي للاستثمارات، توقيع عقد تطوير قطعة الأرض المملوكة للشركة بنظام مشاركة الإيرادات وذلك بالشراكة مع شركة بنيان للتطوير العقاري، وتبلغ مساحة قطعة الأرض في منطقة ألماظة 18 قطعة أرض بإجمالي مساحة تبلغ نحو 17 ألف متر مربع، وتتميز تلك الأراضي بموقع جغرافي مميز في منطقة ألماظة شرق القاهرة على طريق النصر وبجوار سيتي سنتر ألماظة، ومن المزمع أن يتم إقامة مجمع سكني متكامل الخدمات بإجمالي مساحة بنائية تبلغ نحو 50 ألف متر مربع، وتبلغ إجمالي المبيعات المتوقعة للمشروع نحو 900 مليون جنيه.