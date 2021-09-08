شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تغرم سبيد ميديكال 200 ألف جنيه لتكرار مخالفة المادة 34 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي على شركة سبيد ميديكال قدره 200 ألف جنيه على أن يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لتكرار عدم التزام الشركة بالمادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، الموافقة على استمرار التعامل على أسهم شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند من خلال نظام القبول الألى للأوامر - أوراق مالية غير مقيدة (خارج المقصورة) وذلك لمدة 6 أشهر تبدأ من 11 سبتمبر الجاري حتى 11 مارس المقبل، وذلك في ضوء توافر معايير استمرار التعامل على أسهم الشركة من خلال هذا النظام تنفيذًا لقرار رئيس البورصة المصرية رقم (1014) لسنة 2019.

وفي نفس السياق قررت لجنة قيد الأوراق المالية، الموافقة على قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية-راميدا من 192.2 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه بزيادة قدرها 57.85 مليون جنيه موزعة على عدد 231.4 مليون سهم بواقع 0.3010668748 سهم مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة بالقيمة الاسمية البالغة 0.25 جنيه للسهم الواحد تمويلًا من أرباح العام والأرباح المرحلة وفقا للقوائم المالية للشركة في 31\12\2020.

وتوقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 آلاف جنيه، نظرًا لمخالفتها لأحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها ، طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع الشركة ، مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد