شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: انتظام 2169 شركة فى رفع فواتيرها على منظومة الفاتورة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد أعده المرصد الإعلامى الضريبى لوحدة الإعلام التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عن أراء الشركات التى انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتأكيدهم على حرص العاملين بالمصلحة على تقديم كل الدعم الفنى والمساعدة المطلوبة للممولين لتيسيير إنضمامهم إلى المنظومة.

وأشار التقرير الذى تم عرضه على " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية" عن انتظام 2169 شركة فى رفع فواتيرها على المنظومة بإجمالى 37.5 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن.

وأشارت شركة "الفيصل للصناعات الغذائية" إلى أنها قامت بالإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 مايو الماضى، لافتًة إلى أنه كانت هناك صعوبات واجهتها أثناء تطبيق المنظومة ولكن كان هناك دعم فنى من قبل مصلحة الضرائب المصرية لتذليل هذه الصعوبات خاصة أن الشركة لديها نظامين للتعامل وتم التكامل مع المنظومة من خلال النظامين الذين يتم التعامل معهم بالشركة .

وأضافت شركة "الفيصل للصناعات الغذائية" أنها حضرت ورش عمل عديدة قامت المصلحة بتنظيمها للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل معها ، قائلة إنه كان هناك تواصل دائم من جانب المصلحة أثناء فترة إجراء التكامل مع المنظومة لحل أى مشكلات واجهتنا وكانت الإستجابة سريعة من المصلحة سواء من خلال الإتصالات الهاتفية أو من خلال زيارتنا لمركز الدعم الفنى بمركز كبار الممولين.

وأوضحت شركة "الفيصل للصناعات الغذائية" إنه بعد إكتمال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على جميع الشركات ستساهم فى عملية الفحص الضريبى لأن جميع بيانات الشركات وفواتير البيع موجودة لحظيًا لدى مصلحة الضرائب المصرية وبشكل إلكترونى ، كما ستساهم فى تيسير إعداد الإقرار الضريبى ، وعلى المدى الطويل ستساهم فى القضاء على الشركات الوهمية .

وأشادت شركة "باور ايجيبت" بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وما تلقته الشركة من دعم فني من المصلحة للتشغيل والإجراءات التي يجب اتخاذها ، هذا إلى جانب المساعدة بحل أي معوقات واجهت الشركة ، مشيرة إلى أن المنظومة كشفت رؤية الدولة المصرية لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تحقق مزايا عديدة لنا من أهمها توفير بيانات لحظية عن حركة المبيعات والمشتريات، وتيسير إجراءات تقديم الاقرارات الضريبية .

كما أشاد "مكتب الشرق الأوسط للاستشارات المالية والضريبية" ولديه عشرات العملاء من كبار الممولين المنضمين لمنظومة الفواتير الالكترونية بالدور الفعال لمصلحة الضرائب المصرية وشركة e tax بالمنظومة ، قائلًا إن هناك تطوير مستمر لحل كل التحديات التي تواجه عملائنا بالإضافة إلى تقديم كافة الدعم الفني والتقني لإنطلاق العمل بشكل فعال خلال الفترات السابقة، مؤكدًا أن المنظومة لا يوجد بها أي أعطال أو تأخير في عملية التشغيل مما ساهم في السهولة في اعداد كافة نماذج الإقرار الضريبى وتسهيل دور المراجعة المالية والضريبية للمكتب واعتماد الدفاتر والسجلات لدى عملائنا مما ساهم في ارتقاء مهنة المراجعة المالية والضريبية.

وقالت "شركة فودافون مصر" أن لديها ثلاث شركات انضمت لمنظومة الفاتورة الالكترونية وهي فودافون اتصالات ، وفودافون داتا ، و فودافون مصر للتجارة، لافتًة إلى أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حظي بأولوية بالغة من مجموعة «فودافون»، التي حرصت علي أن تكون ضمن المرحلة الأولي لكبري الشركات العاملة في مصر التي تطبق المنظومة الجديدة، مشيدًة باهتمام فريق العمل بوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية والذى أسهم فى تيسير الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .

وأعربت شركة "فودافون مصر" عن تقديرها للدور الفعال للمنظومة لتطبيق رؤية مصر 2030، ودور المنظومة في ضم الاقتصاد الموازي وتحقيق التحول الرقمي في كافة المجالات مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني.

وأكدت شركة "ابركرومبي اند كنت ايجيبت للسياحة" أنها من أكثر الشركات التى استفادت من توحيد وميكنة نظام الفاتورة بما يُسهم فى تمكينها من تطوير أنظمتها الداخلية، وإختصار الكثير من الوقت والجهد فى تلبية طلبات عملائها.

واضافت شركة "ابركرومبي اند كنت ايجيبت للسياحة" أن أهمية منظومة الفاتورة الإلكترونية التي حرصت علي الانضمام لها تكمن فى أنها خطوة هامة لدعم الاقتصاد المصري، والتعاون مع مصلحة الضرائب بما يحقق مصلحة الجانبين من خلال تطبيق كل النظم والآليات الجديدة ، مشيدة بنجاح التجربة ، قائلة نثق فى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ستسهم بدور إيجابي في تحقيق نمو أفضل للاقتصاد المصري وهوما سيستفيد من ثماره الجميع.

وعن تجربتهالانضمام فى الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أوضحت "شركة انسومات" أنه كان هناك تعاون مثمر وبناء بين مصلحة الضرائب وشركة e finance من جهة وممثلي الشركة من جهة أخرى ، مشيرة إلى أنه تم عقد ندوات تعريفية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتسهيل وتهيئة وتذليل أي صعاب حتى اتمام عملية الإنضمام ، مضيفة أنه تم التواصل أكثر من مرة من خلال ممثلين المصلحة و الشركة والتي أدت لاتمام عملية التكامل وإصدار الفواتير عبر المنظومة مؤكدة على حرصها على إدراج كافة تعاملاتها على المنظومة وذلك حرصًا منها على ضم الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية.

وتقدمت شركة "اتصالات مصر" بالشكر والتقدير لوزارة المالية ومصلحلة الضرائب المصرية على التطور التكنولوجي الذى تشهده البلاد وما تقوم به مصلحة الضرائب من مواكبة ذلك التطور بدءً من الاقرارات الضريبية الالكترونية وصولًا إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًة إلى أنها كانت من أوائل الشركات المتقدمة لطلب إصدار الفاتورة الالكترونية ، وقامت بالتكامل مع المنظومة من منتصف مايو 2021، وذلك إيمانًا وعيًا منها لتكون واحدة من شركاء النجاح للتطور التكنولوجي التي تشهده البلاد.

وأشارت شركة "اتصالات مصر" إلى أنها واجهت العديد من التحديات لعملية التكامل مع المنظومة من الناجية التكنولوجية، بالإضافة الى جمع بيانات أرقام التسجيل الضريبي والذى يجهل به معظم الجهات الحكومية والمؤسسات الإقليمية والدولية، قائلة نتقدم بالشكر للتعاون والدعم المثمر الذى تلقيناه سواء من شركة الدعم الفني E Finance أو من خلال مصلحة الضرائب المصرية، وتوصى بمزيد من التطور للمنظومة والالكترونية.