شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يخرج من القناة – تحليل - 08-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس دون دعم القناة اللحظية الصاعدة، مما يقود السعر للتحول نحو الانخفاض على المدى اللحظي، في طريقه لاختبار مستوى 1.1780 مبدئياً.

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، وتجاوز المتوسط المتحرك 50 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الانخفاض المتوقع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.1888 سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستوى 1.1975 كمحطة إيجابية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1760 والمقاومة 1.1900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط