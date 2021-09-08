شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" تتجه للاستحواذ على حصة بقطاع الاستثمارات الصناعية بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تتجه شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة لإنتاج النفط في العام، للسيطرة على حصة بقطاع الاستثمارات الصناعية في البلاد، ضمن خطط المملكة لتوطين بعض الصناعات وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، بحسب تصريحات لرئيس مجلس إدارة أرامكو، ياسر الرميان خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء بالظهران على هامش توقيع شركة النفط مذكرات تفاهم لمشاريع مشتركة مع شركات عالمية ضمن برنامج للاستثمارات الصناعية.

دشنت "أرامكو" أمس البرنامج الصناعي عبر التوقيع على 22 مذكرة تفاهم، منها مشروع مشترك مع شركتي سياه الكورية الجنوبية، وشركة دسر التي تملكها أرامكو مناصفة مع صندوق الاستثمارات العامة، لتوطين صناعة الأنابيب الصب والأنابيب الفولاذية المقاومة للصدأ، بحسب موقع قناة بلومبرج الشرق الأوسط.

وأطلقت "أرامكو" على برنامجها المتخصص في الاستثمار في القطاع الصناعي اسم نماءات، مستهدفاً استكشاف فرص الاستثمار الصناعي المتاحة في المملكة لخلق قيمة جديدة ودفع عجلة التنوع الاقتصادي.

وأكد رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر أن الشركة ستقدم للمستمرين المحليين والخارجيين فرصاً للمشاركة في تحقيق النمو والاستدامة، لزيادة القيمة المضافة في سلسلة توريد الطاقة والبتروكيمياويات.

وتسعى شركة أرامكو لتوليد عائدات من الأصول التابعة لها بقطاع الطاقة من خلال تعظيم الاستفادة منها عبر عمليات الشراكة والبيع، كان أخرها ما أعلنته عن بيع حصة بخطوط أنابيب النفط التابعة لها بقيمة 12 مليار دولار تقريباً، مع سعيها للحصول على قيمة أكبر من خلال بيع حصة بخطوط أنابيب الغاز الطبيعي التابعة لها.

وتتطلع أرامكو لجمع ما لا يقل عن 17 مليار دولار من بيع حصة أقلية في خط أنابيب الغاز التابع لها في صفقة مماثلة لشبكة خطوط أنابيب النفط.

وفي يونيو الماضي، أعلنت أرامكو وائتلاف دولي من المستثمرين يضم كلا من إي آي جي وشركة مبادلة للاستثمار عن إتمام صفقة استحواذ الائتلاف على حصة 49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، التي تم تأسيسها مؤخرًا، مقابل 12.4 مليار دولار.

وحققت أرامكو صافي أرباح بلغ 95.5 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2021 مقابل أرباح بلغت 24.6 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020، وبنسبة ارتفاع 287.8%.