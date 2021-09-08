شكرا لقرائتكم خبر عن "جي إف إتش" تستحوذ على مجمعين سكنيين في أميركا بـ 200 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبرمت مجموعة جي إف إتش المالية صفقة عقارية بقيمة 200 مليون دولار للاستحواذ على مجمعين سكنيين للعائلات في مناطق مميزة بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" اكتملت عملية الاستحواذ بالتعاون مع شركة "كارول" العقارية الأميركية المتخصصة التي تدير أصولاً بقيمة 5.2 مليار دولار تقريباً.

وتعتمد الاستراتيجية الاستثمارية للمجموعة في الأصول العقارية، على إنشاء محفظة متنوعة ومستقرة تستهدف مناطق تتمتع بنمو ديموغرافي عالٍ.

وتحتل لاس فيغاس المرتبة الأولى بين الأسواق المحلية الأميركية ذات النمو العالي، فضلاً عن أنها تتمتع بأعلى معدلات الإشغال بنسبة 96.5%، وثاني أعلى نمو سكاني سنوي بنسبة 2.2%، وثاني أعلى نمو سنوي في الإيجارات بنسبة 3.7%.

وتتكون الأصول العقارية من مجمعين سكنيين للعائلات، وهما Emerald Springs وThe Meadows، ويقعان على مقربة من المناطق الحضرية في مدينة لاس فيغاس.

ويشتمل المجمعان على 819 وحدة سكنية مزودة بحدائق، إضافة إلى مرافق تشمل أحواض السباحة، وملاعب كرة القدم، ومراكز اللياقة البدنية، والنوادي الخاصة بالسكان.

يذكر أن شركة "كارول" الأميركية تدير أكثر من 28000 وحدة عقارية في الولايات المتحدة عقب الاستحواذ الأخير بالتعاون مع مجموعة جي إف إتش المالية. ونجحت الشركة في إنشاء محفظة تشمل مساكن الطلاب، والوحدات السكنية لعائلة واحدة، ومراكز التسوق، فضلاً عن إدارة محفظة بناء تتجاوز قيمتها 250 مليون دولار لشركائها الملاك.