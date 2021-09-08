الاقتصاد

8 معلومات عن دور قطاع الأعمال العام فى مشروعات العاصمة الإدارية

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القاهرة - سامية سيد - شاركت 6 شركات من قطاع الأعمال العام فى تنفيذ العديد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، منها مشروعات مرافق طرق وخطوط مبان وصرف ومباني ووزارات.

 

تعرف على تفاصيل تلك المشاركة فى 8 معلومات.

 

1- شاركت القابضة للتشييد والتعمير من خلال 6 شركات حكومية فى البنية الأساسية للعاصمة الإدارية على مساحة 750 فدانا من ضمن المرحلة الأولى.

 

2- الشركات  المشاركة هى ، المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" والنصر العامة للمقاولات، وايجيكو النصر للمباني والانشاءات ، ومصر للأسمنت المسلح  والمساهمة المصرية العبد.

 

3- تم تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمنطقة بقيمة نحو  6 مليارات  جنيه،ك.

 

4- تم تنفيذ أعمال مرافق للحى الحكومى ، وتنفيذ عدد من العمارات ومباني حكومية منها مقر وزارة العدل.

5- تم تنفيذ عدد من العمارات السكنية في المرحلة الأولى.

6- تم تنفيذ مرافق  خطوط مياه وصرف في حي محمد بن زايد وتم التسليم.

7- تم تنفيذ 36 عمارة في الحى السادس بتكلفة 550 مليون.

8-  تنفيذ نماذج العمارات (D-C-B8-A8-B6-A6) بالحى السكنى الثالث (R3) بالعاصمة الإدارية وتجمع الشيخ محمد بن زايد.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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