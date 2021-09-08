شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم.. مزاد السندات الأمريكية يحدد مصير السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سوق الذهب العالمي خلال ال 24 ساعة الماضية تراجعا ملحوظا، إذ هبطت اونصة الذهب إلى مستويات 1810 دولار بفعل قوة الدولار، وانخفض المعدن النفيس في مصر 5 جنيهات تقريبا، فماذا ينتظر السوق فى تداولات اليوم الأربعاء.

ويترقب السوق اليوم الأربعاء 8 سبتمبر قرار وبيان الفائدة من بنك كندا ومؤشر مديرى المشتريات الكندى ومسح فرص العمل ودوران العمالة فى الولايات المتحدة

والمؤتمر الصحفى لبنك كندا ومزاد السندات الأمريكية الآجلة لـ10 سنوات وخطاب ويليامز عضو لجنة الفيدرالى

ويعتبر مزاد السندات الأمريكية الحدث الأبرز الذى يمكن أن يؤثر على حركة سعر الذهب في البورصات العالمية، إذ أن العلاقة بين الذهب وعائد السندات الأمريكية علاقة عكسية، فإذا شهدنا ارتفاع فى عائد السندات آجال 10 سنوات فإن ذلك يعني استمرار تراجع الذهب ويمكن أن تهبط الأسعار العالمية دون 1800 دولار.

وفي حالة أن عائد السندات الأمريكية شهد تراجع فإن الذهب سيعاود الصعود إلى مستويات 1830 دولار بفعل الطلب المرتفع على الذهب.