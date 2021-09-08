شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تُوقف تعليق القدوم لأراضيها من الإمارات وجنوب أفريقيا والأرجنتين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة الداخلية السعودية، إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة، بداية من الساعة 11 من صباح اليوم الأربعاء، من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا والأرجنتين.

وقال مصدر مسؤول في الداخلية السعودية، إنه "تقرر إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم "الأربعاء" من الدول الثلاث والسماح بسفر مواطني المملكة إليها"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد المسؤول السعودي أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة بشأن فيروس كورونا، موضحا أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي في العالم.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت في مطلع شهر يوليو الماضي، منع سفر المواطنين إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

وكان قد تقرر تعليق القدوم من كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، بالإضافة إلى جمهورية أفغانستان، إلا لمن مكث 14 يوماً خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلاً عن جميع الدول المعلنة سابقاً، وتشمل: ليبيا وسوريا ولبنان واليمن وإيران وتركيا وأرمينيا والصومال والكونغو الديمقراطية وفنزويلا وروسيا البيضاء والهند.

وتم حينها إيقاف الرحلات الجوية مع الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها، مواطنين وغيرهم.