شكرا لقرائتكم خبر عن 12 حافراً من ضمنها زيادة سقف القروض لتشجيع الشركات على الإدراج بسوق الأسهم السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تم الإعلان عن تشكيل لجنة حكومية في السعودية تضم هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشركة تداول السعودية لإيجاد محفزات للشركات للإدراج بالسوق السعودية والمساهمة في عمليات الإدراج. وتم لذلك تخصيص 12 حافزاً أساسياً ومكملاً.

كذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بين تداول السعودية واتحاد الغرف التجارية تهدف لزيادة التكامل في تبادل المعلومات حول السوق المالية، وبناء قدرات الشركات الوطنية للدخول للسوق المالية وتمكينها للإدراج، بحسب صحيفة الرياض.

ويأتي في مقدمتها إضافة وزن إضافي للشركات المدرجة في نظام المشتريات والمشاريع الحكومية، والمحتوى المحلي، وزيادة سقف الاقتراض لدى صندوق التنمية الصناعي والعقاري.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية في نهاية جلسة أمس الثلاثاء على ارتفاع طفيف بنسبة 0.06% ليكسب 6.43 نقطة، ويقفل عند مستوى 11414.34 نقطة، الذي يعد المستوى الأعلى للمؤشر منذ 17 يناير 2008، وبتداولات يومية بلغت قيمتها 7.5 مليار ريال.