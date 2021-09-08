شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتحرك ببطء - تحليل - 8-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج مؤخرا تداولات بطيئة إلا أن ثباته المتكرر دون المقاومة المستقرة عند 131.10 تشكيل عامل أساسي لتأكيد الاستمرارية السلبية للفترة القادمة, نشير إلى أن خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي ليسهل ذلك مهمة التسلل دون المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 130.05 بهدف البدء تسجيل الأهداف السلبية الرئيسية والتي تتمركز حول 129.40 و 128.80 على التوالي.

نستمر بالتنويه أن تجاوز السعر للمقاومة المذكورة سابقا والثبات فوقها, فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية لنتوقع تشكيله بذلك لتداولات صاعدة قوية قد تمتد نحو 131.70 بشكل أولي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.80 و 129.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط