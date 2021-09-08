شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين دون أي جديد-تحليل - 8-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر الزوج حتى هذه اللحظة ليستمر بتشكيل تداولات جانبية ضعيفة نتيجة لانحصاره ما بين الدعم الاولي المستقر عند 151.35 والحاجز الممتد نحو 152.25 ليعيق ذلك المحاولات الصاعدة المقترحة سابقا.

بشكل عام, سيبقى الترجيح الرئيسي الصاعد قائم نتيجة لتمركز السعر ضمن محاور القناة الصاعدة لننتظر تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليمكنه ذلك من تجاوز الحاجز المذكور سابقا والبدء بتسجيل الأهداف الإضافية المستقرة حاليا عند 153.10 و 154.25 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.50 و 152.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق