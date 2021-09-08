شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحاول تجديد السلبية– تحليل - 8-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

شكّل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس موجه سلبية قوية مسجلا بذلك مستوى 995.00 محاولا بذلك الخروج عن المسار الجانبي الموضح بالرسم المرفق, نذكر بأن الاستقرار العام ضمن محاور القناة الهابطة وبثبات المقاومة الممتدة نحو 1032.00, بالإضافة إلى محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بخروجه من مستوى تشبع الشراء, فإن هذه العوامل ستزيد من فرص تشكيله لتداولات سلبية جديدة لنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 975.00 و 949.00 بتداولات الفترة الحالية.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1015.00 و 975.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط