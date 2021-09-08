شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر المقاومة – تحليل - 08-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بإيجابية ملحوظة ليختبر المقاومة 0.9200، والتي تمثّل مقاومة النطاق الجانبي الذي يحصر التداولات الأخيرة، ولا تغيير على السيناريو الجانبي إلى ان يتمكن السعر من تخطي هذه المقاومة أو كسر الدعم 0.9100.

نشير إلى أن اختراق المقاومة سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تبدأ عند 0.9265 وتمتد إلى 0.9345، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر لبدء موجة هابطة تستهدف مستويات 0.9060 ثم 0.9000 كمحطات سلبية رئيسية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9130 والمقاومة 0.9250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي