شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يهدد الدعم– تحليل- 8-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر النحاس يوم أمس لضغوط سلبية نتيجة لتسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 لنلاحظ تقديمه لضغط جديد على دعم القناة الصاعدة المستقر قرب 2.2800, ننصح بمراقبة تصرف السعر حاليا وانتظار الإغلاق التالي لنتمكن من تأكيد الاتجاه العام للفترة القادمة.

ففي حال صمود التداولات فوق الدعم الحالي فإن ذلك يؤكد تمسك السعر بالمحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بشكل أولي لمستوى 4.4200, بينما استسلامه للضغوط السلبية وتسلله دون الدعم قد يجبره على تشكيل تداولات سلبية قوية ليتكبد بذلك العديد من الخسائر بانجذابه نحو 4.1200 و 4.8800 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.3300 و 4.2500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي لحين تأكيد الاتجاه