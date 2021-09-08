شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يختبر الدعم – تحليل - 08-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الانخفاض ليختبر الدعم 0.7375، ويحافظ على ثباته فوقه، حيث يلتقي المتوسط المتحرك 50 عند هذا الدعم ليضيف مزيد من القوة إليه، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك إشارات إيجابية جديدة.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يتواجد هدفه الأول عند 0.7495، بينما يمثل كسر 0.7375 مفتاح التحول نحو الانخفاض والتوجه لزيارة مناطق 0.7225 على المدى القريب.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7340 والمقاومة 0.7450

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد