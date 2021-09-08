شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يختبر الدعم – تحليل - 08-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر عقود خام برنت هبوطاً بشكل قوي يوم أمس بعد اختبار المقاومة المحورية 72.75، ليتوقف عند الدعم 71.20، وكمأ أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، تمثّل هذه المستويات مفاتيح الاتجاه التالي، حيث يحتاج السعر لتخطي أحدها لتأكيد الاتجاه التالي بشكل أوضح.

وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا حتى الآن، مع الإشارة إلى أن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر لتحقيق انخفاض إضافي يستهدف مستوى 69.65 كمحطة سلبية تالية، بينما اختراق المقاومة سيمكّن السعر من استئناف الاتجاه الصاعد الذي بدأ من مناطق 64.90، ليتجه نحو زيارة مستوى 74.70 كهدف رئيسي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.00 والمقاومة 73.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير