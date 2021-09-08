شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنتظر مزيد من الانخفاض – تحليل - 08-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الفضة دعم قوي يشكّله المتوسط المتحرك 50 عند 24.15، ويحتاج السعر لتخطي هذا المستوى لتأكيد مواصلة الانخفاض نحو هدفنا السلبي الرئيسي المنتظر عند 23.80.

وحتى الآن، نحن نتوقّع استمرار الميل الهابط على المدى اللحظي ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 24.75 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن كسر 23.80 سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 23.30 ثم 22.90 كأهداف سلبية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.80 والمقاومة 24.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط