شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق مكاسب قوية – تحليل - 08-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليخترق مستوى 1.2600 ويستقر فوقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للعودة إلى القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويحتاج لاختراق 1.2665 لتأكيد مواصلة الارتفاع والتوجه لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1.2775.

من هنا، فإن الميل الصاعد سيكون مرجحاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.2600 والثبات بإغلاق يومي دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2580 والمقاومة 1.2720

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد