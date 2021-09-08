شكرا لقرائتكم خبر عن "جهود إعادة البناء بعد كورونا" فى مقدمة فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق صباح اليوم الأربعاء، فعاليات مُنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021، في نسخته الأولي، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولى، بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة رفيعة المستوى على الصعيد المحلي والإقليمي والدولى.

وتشهد فعاليات المنتدى - الذي يجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي- انعقاد 5 جلسات حوارية حول دور الشراكات متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد 19، وتعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، والتحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية، بالإضافة إلى الجلسة الختامية حول الاستثمار في رأس المال البشري.

كما ينعقد خلال المنتدى 6 ورش عمل حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، ومشاركة تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ودعم رائدات الأعمال: نحو الشمول المالي للمرأة، والأمن الغذائي والتشغيل في أفريقيا في عصر التحول الرقمي، والابتكار وريادة الأعمال: الشباب قاطرة التنمية في أفريقيا والشرق الأوسط، والتعاون الثلاثي مع قارة أفريقيا.

ويختتم «منتدى مصر للتعاون الدولي ICF 2021»، أعماله بإصدار بيان ختامي وتوصيات من كافة المشاركين من الدول والمنظمات الدولية والأمم المتحدة، حول أهمية التمويل الإنمائي والتعاون متعدد الأطراف لدعم الجهود التي تقوم بها الدول لتحقيق التنمية في العالم، كما سيتم الترويج لتوصيات المؤتمر في المنصات والمحافل الدولية، ليكون إضافة قوية للجهد العالمي الهادف لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأممية 2030.