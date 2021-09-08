شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن البحث والاستكساف والإنتاج بخليج السويس.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتي عملية جذب استثمارات جديدة إلى منطقة خليج السويس للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز ضمن اولويات عمل وزارة البترول والثروة المعدنية وبرنامجها الحالي لتطوير وتحديث قطاع البترول وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بحجم الإنتاج بحقول خليج السويس خلال2020-2021 والتي كانت كالتالي ..

1- يتم حاليًا تنفيذ برنامج للمسح السيزمي وجمع البيانات بخليج السويس بهدف اتاحة فرص جديدة للاستكشاف وزيادة الاحتياطيات والانتاج.

2- خطة طموح جارى تنفيذها لزيادة معدلات الإنتاج.

3- متوسط معدلات الانتاج بلغ نحو أكثر من 61 ألف برميل يوميا.

4-بلغ عدد الآبار الجديدة التى تم حفرها 7 آبار.

5-تم وضع أحدث هذه الابار على الانتاج مؤخراً في الربع الاول من العام المالي الحالي بمعدل انتاج ألف برميل زيت خام يوميا، كما قدر إجمالى النفقات الاستثمارية بأكثر من 400 مليون دولار.

6- الانتهاء من معالجة البيانات السيزمية لنحو 200 كم٢ في منطقة غرب المرجان.

7- جارى الانتهاء من المسح السيزمي لنحو 245 كم اخري بقاع البحر.