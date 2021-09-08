شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 08-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك المؤشر لاعلى خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 7438 نقطة، في ظل تدني كمية التداول لثاني جلسة على التوالي، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع عملية تصحيح قد تهبط بالمؤشر لاسفل لمستوى الدعم 7350 نقطة كمستوى اول ثم 7050 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7550 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,429 بينما مستوى المقاومة هو 7,444 نقطة