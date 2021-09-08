شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 08-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولاوت امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 11062 نقطة، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل دعما نتوقع معه ان يساهم في دفع المؤشر لاعلى لاعادة اختبار مستوى المقاومة 11170 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 11050 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11,049 بينما مستوى المقاومة هو 11,073 نقطة