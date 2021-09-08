شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 08-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق المؤشر مكاسب جديدة بنسبة بلغت 0.06% ليكسب المؤشر نحو 6.43 نقطة فقط ليستقر على مستوى 11,414.34، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي والقريب 11,500، طيلة استقراره أعلى مستوى 11,300.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,250.00 ومستوى المقاومة 11,500.