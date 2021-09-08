الاقتصاد

بتروجلف (GPI) يستند على دعم هام -تحليل صباحي- 08-09-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاعلى خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 24 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 23 فلس، حيث يقابل الحد السفلي لمؤشر بولينجر باندز، لذلك نتوقع امكانية ارتفاع السهم مرة اخرى لمستوى المقاومة 25.50 فلس كمستوى اول ثم 28.50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 23 فلس.
 
 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 23.5 وبين مستوى المقاومة هو 24.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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