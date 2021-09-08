شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكهرباء و الماء القطرية (QEWS) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 08-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى16.81 ريال، ملامسا بذلك خط الاتجاه الصاعد المكسور لاسفل والذي يشكل مقاومة، كما يلامس السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع ان يضغط على السهم لاسفل مرة اخرى لاعادة اختبار مستوى الدعم 16.60 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16.90 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 16.72 وبين مستوى المقاومة هو 16.84 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط