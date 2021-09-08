شكرا لقرائتكم خبر عن كويتية (KINV) يقلص مكاسب الاثنين -تحليل صباحي- 08-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 257 فلس، مكون نموذج "Bearish Harami" وهو من الشموع اليابانية السلبية والتي تشير الى امكانية انخفاض السهم لمستوى الدعم 245 فلس كمستوى اول ثم 225 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى280 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 253 فلس وبين مستوى المقاومة هو 260 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط