شكرا لقرائتكم خبر عن أولى وقود (OULAFUEL) يعمق جني الارباح -تحليل صباحي- 08-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 158 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 152 فلس كمستوى اول ثم 135 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 170 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 152 فلس وبين مستوى المقاومة هو 160 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط