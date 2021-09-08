شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر لنقل الغاز المحدودة - ناقلات (QGTS) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 08-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة اخرى ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 3.056 ريال، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 3.07 ريال، بالتزامن مع اختراق السهم لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 3 ريال خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.09 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.05 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.07 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط